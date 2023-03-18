مجمع اللغة العربية يعتمد 4 كلمات جديدة.. منها «تخفيف الأحمال»

أعلن مجمع اللغة العربية بالقاهرة، اعتماد مجموعة جديدة من الكلمات والدلالات التي بات الناس يستعملونها في حياتهم اليومية، بعد دراستها من لجنة الألفاظ والأساليب، وأضفت عليها المشروعية اللغوية.

مجمع اللغة العربية يعتمد كلمات جديدة

وكشف مجمع اللغة العربية في بيان، عن الكلمات والأسباب التي جعلته يجيزها، وهي كالتالي:

- تخفيف الأحمال:

وقف التيار الكهربائي، فترات محددة معلنة، من جانب الجهة المشرفة المنتجة أو الموزِّعة تخفيفًا على الأجهزة.

وجه الاعتراض: لعدم ورود التركيب في المعاجم العربية.

وجه الإجازة: التركيب مركب إضافي، من إضافة المصدر إلى مفعوله، وهو صحيح البنية، واضح الدلالة ذائع الاستعمال.

- التخويش «في لغة العلوم»:

إحداث تجويف ذي شكل مخصوص على سطح بعض المواد، لأغراض عملية أو صناعية.

وجه الاعتراض: معناه في الاستعمال العلمي المعاصر مغاير لما ثبت في المعجمات العربية.

وجه الإجازة: يدور معنى التخويش في المعاجم حول النقص أو الجدب أو الجوع، ونحو ذلك، ومع ذلك فمعنى التَّخْويش في استعماله العصري معنى صحيح لا حرج فيه، لأن إحداث التجويف في جسمٍ ما يؤدِّى إلى نقص هذا الجسم بقدر ما أُخرج منه بسبب ذلك، أي أن النقص لازم للتجويف أو مسبَّب عنه، فهو نوع من المجاز بإطلاق الملزوم وإرادة اللازم، أو بإطلاق السبب وإرادة المسبب.

-التحييد: الإلزام باتباع سياسة مخالفة لسياسة الكتل السياسية المتصارعة.

وجه الاعتراض: لعدم ورودها في المعاجم بهذا المعنى.

وجه الإجازة: المادة في عمومها تفيد المجافاة والمجانبة؛ ففي لسان العرب: «حايده محايدة وحيادًا: جانبه»، وفي أساس البلاغة: «حاد عنه وحايده حيادًا: مال عنه»؛ وعليه يجوز استعمال كلمة التحييد بالمعنى السابق.

- تخابَرَ فلانٌ مع جهة ما:

أفضى إليها بأسرارٍ ممنوع إفشاؤها.

وجه الاعتراض: لعدم ورودها في المعاجم العربية بهذا المعنى.

وجه الإجازة: لم يرد الفعل «تَخَابَرَ» بهذا المعنى في المعاجم العربية القديمة والحديثة، غير أن معناه ليس ببعيد من معاني الجذر «خ ب ر»، ففي لسان العرب: «خَبَّرَه بكذا وأَخْبَرَه: نَبَّأَه».

وبناءً على شيوع استعمال الفعل «تخابَرَ» في النصوص العربية المعاصرة، وقرب معناه من معاني الجذر «خ ب ر» التي وردت في المعاجم العربية، فلا مانع من إجازة استعمال الفعل «تَخَابَرَ» بالمعنى السابق، توسُّعًا في اللغة وللحاجة إليه في الاستعمال المعاصر.