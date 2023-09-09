وظائف أمن وخدمة عملاء ومبيعات بمرتبات مجزية للخريجين.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية، عن وظائف خالية بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وشركة مايكروسوفت، ومؤسسة «كير مصر للتنمية»، من خلال مبادرة «توظيف مصر»، حيث سيتم تنظيم يوم توظيفي مفتوح بأحد الفروع الجديدة لهايبر ماركت شهير بمدينة بدر.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الخالية من الشباب والرياضة، ويوضح هذا التقرير الشروط المطلوبة ومميزات الوظائف.

تفاصيل الملتقى التوظيفي

وحددت وزارة الشباب والرياضة مكان تنظيم الملتقى، وذلك في الحي الأول بالمجاورة الثانية بمركز شباب مدينة بدر أمام الجامعه الروسية، وذلك يوم الأربعاء، 13 سبتمبر الجاري من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 مساء.

الوظائف المطلوبة

1- مدير فرع، ويشترط أن يكون لديه خبرة في نفس المجال كمدير فرع.

2- محاسب فرع.

3- مشرف كاشير.

4- كاشير.

5- مسئول استلامات FMC.

6- مراقب مخزون.

7- رئيس قسم مبيعات الموبيليا.

8- بائع (أدوات منزلية - أجهزه كهربائية - مفروشات - لعب أطفال).

9- موظف خدمة عملاء.

10- مراقب كاميرات.

11- موظف أمن.

12- عمال تحميل وخدمات ونظافة.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في مدينة بدر.

- أن يكون المتقدمين لـ الوظائف خريجين فقط من جميع المؤهلات «عالى، متوسط، فوق متوسط».

- أن يكون الحد الأقصى للسن 39 عام.

- أن يكون لديه موقف واضح من التجنيد.

المميزات والحقوق

- تمنح الشركة للعاملين بها مرتبات مجزية.

- يتم منح الموظفين الرواتب حسب كل وظيفة و الخبرة.

- تمنح الشركة للعاملين حوافز شهرية.

- تمنح الشركة العاملين حوافز بيع يومية.

- كما تمنح الشركة للموظفين إجازات سنوية ورسمية.

- وتوفر الشركة استقرار وظيفي وفرص للترقي والتطوير.

- كما تمنحهم الشركة زيادات سنوية ومنح ومكافئات.

- بالإضافة إلى توفير تأمين طبي واجتماعي.