أسبوع شباب الجامعات بحلوان.. «يد سوهاج» تفوز على السويس

فاز فريق جامعة سوهاج، على جامعة السويس، في مباراة كرة اليد 20-10، على ملاعب جامعة حلوان، ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، في الفترة من 8 إلى 14 سبتمبر الجاري، وبمشاركة 4000 طالب وطالبة يمثلون 48 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وذلك تحت شعار «الجمهورية الجديدة.. حلم وطن»، وفق ما صرح به الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج.

أنهى فريق جامعة سوهاج لكرة اليد، الشوط الأول بنتيجة 12-4، وفي الشوط الثاني وصلت النتيجة إلى 20 مقابل 10 لفريق جامعة السويس.

جدير بالذكر أن فريق جامعة سوهاج يتكون من 10 طلاب ويقوم بتدريبهم الدكتور ياسر عبد العظيم، وإسلام حجازي، تحت إشراف نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي بالجامعة.

وشاركت جامعة سوهاج أمس، في فعاليات انطلاق «كرنفال» أسبوع شباب الجامعات.