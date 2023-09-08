رئيس جامعه حلوان يتسلم شعلة أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر

تسلم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اليوم الجمعة، شعلة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا، الثالث عشر، وذلك عقب عودتها ومرورها بالجامعات المصرية.

وعقب ذلك تم إطلاق ماراثون رياضي، شارك فيه طلاب الجامعة إيذانا ببدء فعاليات الأسبوع الذي يعقد من 8 إلى 14 سبتمبر الجاري.

وكانت شعلة أسبوع شباب الجامعات المصرية، قد انتقلت في الجامعات المصرية، في جامعة أسيوط، المنيا، الزقازيق، قناة السويس، القاهرة، المنوفيه، المنصورة، كفرالشيخ.

الهدف من انتقال شعلة الأسبوع هو تحفيز الطلاب

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان أن الهدف من انتقال شعلة الأسبوع هو تحفيز الطلاب على المشاركة، وخلق أجواء احتفالية داخل الجامعات، والترويج للاسبوع وزيادة الوعي به والتحفيز على المشاركة فيه وخلق أجواء من الاحتفال والفرح.

وتعقد فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

وأقيمت مراسم شعلة أسبوع شباب الجامعات بتنظيم الادارة العامة لرعاية الشباب، برئاسة محمد جاد، وبإشراف أسامة خير، وتنفيذ فريق مهرجان الشعلة الدكتورة رحمة فوزي، والدكتور محمود رشاد، والدكتور مصطفى رزق، وبهاء عبد القادر، ومحمود قاسم، وأحمد إمام.