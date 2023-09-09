«The Equalizer 3» يتصدر الإيرادات في أسبوعه الأول بـ75 مليون دولار

يواصل فيلم «The Equalizer 3» تصدر شباك التذاكر الأمريكي، لليوم السابع على التوالي، محققا 1.5 مليون دولار، ليصل الإجمالي المحلي الذي حققه الفيلم لـ49.7 مليون دولار بينما حقق في السوق الخارجي 26 مليون دولار، ليبلغ إجمالي الإيرادات على مدار أسبوع 75.8 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وحلّ في المركز الثاني فيلم «Jawan» في أول أيام عرضه في السينمات، محققا 1.3 مليون دولار، بينما تراجع فيلم «Barbie» في المركز الثالث بـ 622 ألف دولار، ليصل إجمالي الإيرادات لـ مليار و386 مليون دولار، يليه في المركز الرابع فيلم «Oppenheimer» محققا 406 ألف دولار، بينما وصل إجمالي الإيرادات لـ 865 مليون دولار.

فيلم «Gran Turismo» يحقق 82 مليون دولار خلال أسبوعين في السينمات

واحتل فيلم «Gran Turismo» المركز الخامس بـ 353 ألف دولار، ووصل إجمالي إيرادات الفيلم خلال أسبوعين لـ 82.6 مليون دولار، وهو مأخوذ عن قصة حقيقية، من إخراج نيل بلومكامب.