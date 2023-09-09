هل يؤثر زلزال المغرب على مصر؟ البحوث الفلكية تجيب

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن طبيعية المباني في مدينة مراكش المغربية التي شهدت زلزال المغرب اليوم، قديمة ومشيدة بالطوب اللبن، وتوقع زيادة أعداد المصابين بسبب حجم الانهيارات الكثيرة.

زلزال مراكش

وقال الدكتور شريف الهادي، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والمتخصص في شئون الزلازل، خلال القاء كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقده المعهد اليوم السبت، عبر تقنية «زووم» بشأن زلزال مراكش المغرب، أن المنطقة التي حدث فيها زلزال المغرب نشطة بالهزات، وتقع بالقرب من الفالق بين قارة إفريقيا وأوروبا، وبالقرب أيضًا من الحزام الزلزالي الذي يمر في منطقة البحر المتوسط، لافتا إلى أن مصر بعيدة تماماً عن الأحزمة الزلزالية والأنشطة.

عمق الزلزال 18 كيلو تحت سطح الأرض

وأضاف الهادي، أن هناك عدد من المناطق القريبة من مكان وقوع الهزة الأرضية تأثرت، خاصة أن عمقه كان 18 كليومتر تحت سطح الأرض، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تحدث توابع متكررة، وأن الزلزال ليس له علاقة بزلزال تركيا، لافتا إلى أن زلزال المغرب أقل كثيراً من زلزال تركيا من حيث القوة والخطورة.