وزير المالية: بدأنا محادثات التبادل التجاري بالعملات المحلية مع «بريكس»

أجاب الدكتور محمد معيط وزير المالية على سؤال «الوطن» هل هناك ملامح واصحة للبدء في التبادل التجاري بين مصر وأعضاء البريكس بالعملات المحلية بأنه سيكون هناك تبادل بالعملات التجارية وهناك محادثات للبدء في عملية التبادل التجاري بالعملات المحلية .

معيط: مصر دولة إقليمية

وأضاف معيط خلال مؤتمر بالمجلس الأعلى للإعلام أن بنك التنمية في مجموعة البريكس برأس مال 100 مليار دولار وأن مصر ساهمت في البنك بمبلغ 500 مليون دولار وأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح والتعامل مع مصر على أنها دولة إقليمية.

ولفت معيط إلى أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة لمست كل مواطن لكننا سنمر من هذه الأزمة مشيرا إلى أن الاستثمار في البنية التحية له أهمية قصوى من كل الجهات.

دور وزير الإسكان السابق

وتحدث معيط عن دور وزير الإسكان السابق حسب الله الكفراوي وقت حرب أكتوبر الذي اتخذ قرار صعبا بعد نصر أكتوبر بإنشاء مدينتي العاشر من رمضان و6 أكتوبر رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وقتها لكننا جميعا اليوم نقدر هذا القرار وسيظل التاريخ يذكره.