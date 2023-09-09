عضو مجلس الطاقة العالمي: الهيدروجين يكمل خطة مصر لتجارة الطاقة

قال الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، إن هناك العديد من المشروعات التي تعمل عليها الدولة في الوقت الحالي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والذي يعتبر من أفضل حاملات الطاقة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة تعمل بشكل كبير على تمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل، بالإضافة إلى ما نتخذه من خطوات، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً لتجارة الطاقة.

مصر تعمل لتكون مركزاً إقليمياً لتجارة الطاقة

وتطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تصريحاته اليوم السبت، على هامش مشاركته في قمة مجموعة الـ20 بالعاصمة الهندية نيودلهي، إلى أن مصر تعمل لتصبح مركز لتجارة الطاقة، وهو ما يتم من خلال زيادة الموارد والإنتاج من الطاقة.

وأوضح أن هناك العديد من أنواع الطاقة التي تعمل مصر على تجارتها، ومنها الهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي والمسال، وكذلك الربط الكهربائي الدولي.

الهيدروجين الأخضر من أبرز الطاقات لتجارة الطاقة

ولفت إلى أن الهيدروجين الأخضر من أبرز الطاقات التي تسعى الدولة لإنتاجها خلال الفترة المقبلة، حيث تسعى إلى إنتاج 10 مليون طن خلال عام 2030، والذي يمكن استخدامه في العديد من القطاعات مثل تموين السفن وغيرها من القطاعات.

وأوضح أن الهيدروجين الأخضر سيكون بمثابة عنصر جذب كبير للسوق الأوروبي، وهو ما يزيد من دور مصر كمركز محوري لتجارة وتداول للطاقة، وكذلك ما يحدث في في الغاز الطبيعي والمسال الذي يتم تصديره للخارج لدول العالم، وكذلك الربط الكهربائي، وهو ما جعل دور مصر يكتمل كمركز لتداول الطاقة.