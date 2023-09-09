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دورتان للتوعية الأسرية والسكانية بـ«أوقاف الوادي الجديد» الاثنين والثلاثاء

كتب:

رؤى ممدوح
04:24 م | السبت 09 سبتمبر 2023
وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، إقامة الدورتين السابعة والسبعين والثامنة والسبعين بعد المائة، في التوعية الأسرية والسكانية بمديرية أوقاف الوادي الجديد.

الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة، والواعظات، والإداريين بالوزارة، والجهات التابعة لها في جميع المجالات، ومن خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان في التوعية الأسرية والسكانية، والقضايا المجتمعية، ومن خلال مبادرة «سكن ومودة»:

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بقلم رؤى ممدوح