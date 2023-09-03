الكشف الطبي بجامعة السويس.. المواعيد والأوراق المطلوبة

أعلنت جامعة السويس عن إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين لكليات الجامعة، كما تضمن الإعلان الجدول والمواعيد المحددة للتسجيل والقيد للطلاب بكل كلية.

موعد الكشف الطبي بجامعة السويس

تبدأ إجراءات الكشف الطبي للطلاب المرشحين لكليات الجامعة اليوم الأحد 3 سبتمبر، وللحجز الكشف الطبي وتسديد المصروفات اضغط هـنـا.

مكان وشروط الكشف الطبي جامعة السويس

أكدت الجامعة بدء إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد، لافتة أنه يجب الاحتفاظ بإيصال الدفع «فوري» لتسليمه للإدارة الطبية، على أن يتم توقيع الكشف الطبي في المجمع الرئيسي لجامعة السويس بالمحافظة بمدينة السلام 1 أول طريق السويس القاهرة.

الأوراق المطلوبة للقيد بكليات جامعة السويس

وأوضحت الجامعة أنه عقب انتهاء الطالب من إجراءات الكشف الطبي، عليه التوجه للكلية المرشح لها لاستكمال إجراءات القيد والتسجيل على أن يكون معه المستندات المطلوبة وهي:

- أصل شهادة الثانوية العامة و2 صورة منها.

- 8 صورة شخصية 4*6.

- بطاقة الترشيح للكلية + 2 صورة منها.

- صورتان لبطاقة الرقم القومي.

- شهادة ميلاد مميكنة حديثة + 2 صورة منها.

- عدد 2 ملف + حافظة أوراق.

- دفع مصاريف الكلية باستخدام أي «فيزا كارد».

- نموذج 2 جند للطلاب الذكور.