5 تطبيقات إلكترونية لخدمات الكهرباء الذكية.. للتيسير على المواطنين

أطلقت وزارة الكهرباء العديد من التطبيقات الإلكترونية للتيسير على المواطنين وتقديم خدمات بمستوى عالي من الجودة، الممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، لتقديم خدمات مميزة للمواطن، وخلال السطور التالية نستعرض تطبيقات لخدمات الكهرباء الذكية الإلكترونية، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

تطبيقات لخدمات الكهرباء الذكية الإلكترونية

1- تطبيق طوارئ الكهرباء

تطبيق للإبلاغ عن انقطاعات الكهرباء والشكاوى الفنية التي تتعلق بشبكات الكهرباء بسهولة وسرعة، وذلك بدلاً من الاتصال على الرقم الموحد 121 من خلال الرابط الرابط الخاص بالتطبيق على اندرويد Play Store من هنا.

والرابط الخاص بالايفون App Store من هنا.

2- تطبيقات الإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوى الإعاقة

على الهواتف التى تعمل بنظام الأندرويد من خلال متجر جوجل بلاى Play Store 3.

3- تطبيق خدمات الكهرباء للمكفوفين

يتيح التطبيق التعريف بخدمات الكهرباء والمستندات اللازمة لجميع خدمة والإجراءات الخاصة بها عن طريق الصوت للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر رابط التطبيق على جوجل بلاى من هنا .

4- تطبيق موظفي مركز الخدمة

يتيح الترجمة بلغة الإشارة بين الموظف والمواطن عن طريق الربط مع تطبيق الخدمات للصم واجراء المحادثة فيما بينهم بلغة الإشارة.

5- البدء في توفير أجهزة تابلت بعدد من مراكز خدمة للترجمة بلغة الإشارة بين الموظف والمواطن من أصحاب الإعاقة السمعية والصم.