أسعار المواشي بسوق السبت في إسنا بالأقصر.. انخفاض ملحوظ

مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس، تشهد أسعار المواشي بالأقصر انخفاضا كبيرا وركود في عمليات البيع والشراء، ويربط البائعون هذا الركود باقتراب العودة إلى المدارس، لانشغال الأسر بتوفير الاحتياجات المدرسية لأبنائهم عن شراء اللحوم الحمراء.

يقول ابراهيم العربي، إن الركود الكبير في عجول اللحم فهى الأقل مبيعا في سوق المواشي، مع استقرار سعر كيلو اللحم في المحلات، ويقدر سعر كيلو اللحم في العجل بـ240 جنيها مع العظم، أما في حالة تقدير سعر العجل قبل الذبح، فيتراوح من 120 جنيها إلى 140 جنيها للكيلو.

سعر المواشي القاني

يضيف محمود القرش، تاجر مواشي، أن الانخفاض في سعر المواشي شمل كافة المواشي المعروضة في السوق بجنوب الأقصر، فقد بلغ سعر المواشي القانى من الأبقار مابين 13 ألف جنيه إلى 18 ألف جنيه، للعجل الصغير بداية من عمر شهر إلى 6 أشهر، وتروح سعر سعر البقر والجاموس «الوالد» من 43 ألف حتى 65 ألف جنيه على حسب الوزن والعمر، أما أسعار سعر البقر والجاموس «العُشر» فتراوحت من بين 35 ألفا إلى 50 ألف جنيه.

أسعار الخراف

فيما أوضح رضوان النجار، تاجر مواشي بالأقصر، أن هناك انتعاشا نسبيا في سوق الأغنام، وخاصة في الخراف الصغيرة لإقبال الأهالي على شرائها لتربيتها حتى عيد الأضحى المقبل فبلغ سعر الخروف 2000 جنيه، أما في الخراف الكبيرة التي بلغت عمر الذبح فانخفض سعره لكثرة المعروض وانخفاض الطلب، فتراوح سعر الخروف ما بين 5 آلاف إلى 8 آلاف جنيه.

منخفض نسبيا

وبالنسبة لجدي الماعز كان سعره من 2000 جنيه إلى 5 آلاف جنيه، وهذا السعر منخفض نسبيا عن الأسواق الماضية، ولكن الانخفاض الملحوظ كان في أسعار الجمال، إذ تراوح سعر الجمل «اللحم» مابين 45 ألفا إلى 65 ألف جنيه، ويتم تقديره على حسب وزن الجمل، حيث يقدر سعر كيلو لحم الجمل قائم 200 للكيلو.

العودة للمدارس

ويربط تجار المواشي بالأقصر الانخفاض بعدة أسباب أهمها اقتراب موسم العودة إلى المدارس، فيما رجح أحد التجار، وهو قرار فتح تراخيص البناء في الفترة الأخيرة، حيث يقوم الأهالي ببيع ما لديهم من مواشي للمساعدة في بناء المنازل، فأدى ذلك لكثرة المعروض.