تفاصيل أسعار المواشي بسوق السبت في إسنا بالأقصر

ارتفعت أسعار العجول والجاموس التسمين، اليوم السبت، بسوق المواشي بإسنا جنوب الأقصر، فيما شهدت أسعار الخراف والماعز «التسمين» انخفاضا ملحوظا، وارتفعت أسعار العجول والجاموس والخراف التربية «القاني»، وظلت أسعار الأبقار والجاموس ثابتة مثل أسعار سوق الأسبوع الماضي، وارتفعت «العشر» منها، بحسب رضوان النجار، أحد التجار بالسوق.

لم تختلف عن أسعار السوق الماضي

وأوضح «النجار»، أن أسعار سوق اليوم، لم تختلف عن أسعار سوق السبت الماضي، إذ ارتفعت أسعار العجول والجاموس «التسمين»، بسبب قلة المعروض، نتيجة زيادة البيع خلال فترة عيد الأضحى، إذ بلغ سعر كيلو اللحم العجالي «نفس» حوالي 130 جنيها، كما ارتفعت أسعار العجول والجاموس «القاني» التربية بسبب إقبال التجار والمربين على شرائها صغيرة للتربية والتسمين ومن ثم البيع.

يحدث كل عام عقب العيد

وأشار إبراهيم العربي، تاجر أغنام وماعز بالأقصر، إلى أن أسعار الأغنام «اللحم» تشهد انخفاضا عقب عيد الأضحى مباشرة، حيث يبلغ سعر الكيلو «نفس»، 140 جنيها، أما أسعار الأغنام والماعز «القاني» فهى تشهد ارتفاعا بعد العيد مباشرة بسبب الإقبال من التجار والمربين على التربية والتسمين، وهذا يحدث كل عام عقب العيد.

أسعار الأبقار والجاموس ما زالت ثابتة

وأكد محمود عرفة، تاجر جاموس وأبقار من مركز إدفو، أن أسعار الأبقار والجاموس ما زالت ثابتة من قبل العيد وحتى الآن، فهي لن تشهد ارتفاعا أو انخفاضا، وتراوحت أسعارها ما بين 35 ألفا إلى 50 ألف جنيه، عدا الأبقار والجاموس «العشر».