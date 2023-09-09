مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث بالجيزة

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون في حادث تصادم أعلى الدائري بالعمرانية في الجيزة، وجرى نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ من عمليات النجدة

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصابين أعلى الدائري اتجاه المعادي بدائرة القسم.

وعلى الفور، كلف العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة، العقيد سامح بدوي مفتش مباحث العمرانية، والمقدم هاني عماد رئيس المباحث والقوة المرافقة لهما بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وفاة قائد السيارة الملاكي

وبالانتقال تبين وجود مصادمة بين ميكروباص وملاكي نتج عنها وفاة قائد السيارة الملاكي، وإصابة 7 أشخاص كان يستقلون الميكروباص بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.