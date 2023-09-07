إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بالجيزة

أصيب شخصان في حادث تصادم أسفل كوبري حدائق أكتوبر بالجيزة، وجرى نقلهما إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضرًا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تصادم ميكروباص بسيارة نقل

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، يفيد تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل.

إصابة شخصين

على الفور كلف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم فريد معاذ رئيس مباحث حدائق أكتوبر بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وبالانتقال تبين أنه أثناء سير ميكروباص اصطدم بسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق، ما أدى إلى إصابة شخصين من مستقلي الميكروباص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهما إلى مستشفى أكتوبر المركزي للحصول على العلاج.