إصابة طفل في حادث سير بالجيزة وضبط السائق الهارب

أصيب طفل في حادث سير اليوم السبت، وجرى نقله إلى مستشفى أم المصريين في حالة خطيرة ولا يمكن استجوابه، وتبين من خلال التحريات الأولية، اصطدام سيارة مسرعة به أثناء عبوره الطريق، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إخطار من مستشفى أم المصريين

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى أم المصريين بوصول طالب 11 سنة، مصابا بنزيف في المخ، وحالته العامة سيئة ولا يمكن استجوابه.

من جانبه كلف العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الجيزة، والمقدم هشام فتحي رئيس المباحث، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وبالانتقال تم التقابل مع والد المصاب، والذي أفاد أنه أثناء عبور نجله المصاب نهر الطريق، اصطدمت به سيارة ملاكي، ما أدى إلى إصابة الطفل بنزيف في المخ والحالة العامة سيئة، فيما فر قائد السيارة هاربا.

وبعمل التحريات تم تحديد هوية قائد السيارة، والقبض عليه بعد ساعات من ارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارة.

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.