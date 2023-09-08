جدول مواعيد الكشف الطبي جامعة المنصورة 2023 وطرق سداد المصروفات

أعلنت جامعة المنصورة عن جدول مواعيد الكشف الطبي بالمنصورة 2023 للطلاب المستجدين، والذي سينطلق غدا السبت 9 سبتمبر، لكل كليات الجامعة، وذلك وفقا لإجراءات وخطوات حددتها الجامعة، حيث يتم تحديد موعد كل طالب بشكل مستقل.

مواعيد الكشف الطبي جامعة المنصورة 2023

تستعرض «الوطن» خطوات الحصول على مواعيد الكشف الطبي في جامعة المنصورة 2023، كالتالي:

- الدخول على نظام ابن سينا لإدارة المستشفيات من هـنـا.

- يقوم الطالب بالدخول بالرقم القومي واختيار الكلية المرشح إليها.

- يضغط على الدفع الإلكتروني للحصول على الكود الفوري.

- دفع مقابل كشف طبي باستخدام كود فوري.

- يقوم الطالب بالدخول بنفس الطريقة السابقة مرة أخرى لتسجيل بياناته واستيفاء الاستمارة الطبية ويظهر له موعد ومكان الكشف الطبي بجامعة المنصورة.

- يلتزم الطالب بالمكان والموعد المحددين.

- إذا لم يحضر الطالب في الموعد المحدد يمكنه الدخول على النظام وحجز موعد جديد.

- تسجيل نتيجة الكشف الطبي مباشرة على نظام ابن سينا.

تسديد الرسوم الدراسية واستكمال إجراءات القيد

ويتجه الطالب المستجد بعد الانتهاء من الكشف الطبي بجامعة المنصورة إلى الكلية المرشح لها لاستكمال إجراءات القيد وتقديم الأوراق التالية:

- أصل استمارة الثانوية العامة.

- 6 صور شخصية حديثة مدون عليها اسم الطالب.

- بطاقة الترشيح.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

- شهادة ميلاد.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور أو نموذج 2 جند ويتمّ استخراجه من منطقة التجنيد التابع لها الطالب.

طرق تسديد رسوم الدراسة

ويقوم الطالب بتسديد الرسوم الدراسية الجامعية كما يلي:

- الطريقة الأولى: في خزينة الكلية الدفع من خلال فيزا بماكينة POS.

- يتوجه الطالب لقسم شؤون الطلاب بالكلية بجامعة المنصورة، ويطلب إذن دفع لسداد الرسوم الدراسية

- السداد بموجب إذن الدفع باستخدام فيزا يوجد بها رصيد كافٍ للسداد.

- يحصل الطالب على إيصال يفيد بسداد الرسوم الدراسية.

الطريقة الثانية: من خلال ماكينة سداد فوري:

الحصول على رقم ID للطالب من خلال الدخول على بوابة الخدمات الطلابية MYU كم هـنـا، ويتم كتابة الرقم القومي في اسم المستخدم وكتابته في كلمة المرور.

- يتوجه الطالب لأقرب ماكينة فوري داخل الجامعة أو خارجها ليتم السداد برقم الـ ID الخاص بالطالب حيث يظهر المبلغ المطلوب سداده.

- بعد سداد المبلغ المطلوب يحتفظ الطالب بإيصال السداد، ويظهر ذلك مباشرة بصفحة الطالب على نظام ابن الهيثم لإدارة شؤون الطلاب.