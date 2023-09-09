حي المنتزه أول: التحفظ على 273 حالة إشغال طريق وغرامة 4000 جنيه

قال اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حى المنتزه أول بالإسكندرية، إنه في استجابة لشكاوى المواطنين من التضرر من الإشغالات بالطريق العام تم تكليف إدارة إشغال الطريق بتكثيف حملاتها اليومية لإزالة أي تعديات على حرم الطريق العام وإزالة أي إشغالات تعوق سير المواطنين أو تعطل حركة المرور والتحفظ الفوري على الإشغالات والتعديات.

حملة على شوارع الحي

وأشار رئيس حى المنتزه أول، لـ«الوطن»، إلى أنه تم شن حملة بقيادة مدير إدارة إشغال الطريق ورافقه معاونو الإدارة ووحدة الإزالة الفورية وبتواجد العميد محمد العتر مدير إدارة شرطة المرافق، والعقيد أيمن بيومى وكيل إدارة شرطة المرافق وضباط شرطة المرافق لإزالة الإشغالات والتعديات وفتح الطريق أمام المارة بشوارع السيوف بحرى وإسكندر إبراهيم وسيدى بشر بحرى خالد بن الوليد ومحمد نجيب ومحطة ترام سيدى بشر، وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد 273 حالة إشغال متنوع وغرامة مالية 4000 جنيه.

لا تهاون مع المخالفين

وأضاف سحلول أنه لا تهاون مع أي مخالفة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين ولن يسمح بأي حال من الأحوال التعدي على حق الطريق لأنه ملكا للمارة ونبذل قصارى جهدنا لإعادة الانضباط للشارع بنطاق الحي وحتى يتم القضاء نهائياً على حالات إشغال الطريق والتى تتسبب فى تعطيل حركة المرور وتعرض حياة المواطنين للخطر لسيرهم فى نهر الطريق.