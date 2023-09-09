كيفية تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت من منزلك؟.. اعرف عقوبة الابتزاز الإلكتروني

يتعرض الكثيرون للابتزاز الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء بالحصول على معلوماتهم وبياناتهم الشخصية أو التعرض لمضايقات تؤدي إلى حدوث جرائم إلكترونية، لا سيما من الأشخاص المجهولين، لذا يهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمعرفة كيفية تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت من منزلك.

كيفية تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت من منزلك؟

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» طريقة لكيفية تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت من منزلك؟ من خلال قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية.

ويواجه قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، الجرائم الإلكترونية التي ترتكب عبر الإنترنت، ويمكن من خلاله تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت، عن طريق الحضور بشكل شخصي إلى المقر لتحرير المحضر والمتابعة مع المسؤولين للقضية التي تريد التقدم بها، أو يمكن التواصل معهم هاتفيا من خلال الأرقام التالية والخاصة بإدارة مكافحة جرائم المعلومات:0224065052 -02240650.

كما يمكن إبلاغ مباحث الإنترنت عن طريق الاتصال بالخط الساخن المختص بإدارة مكافحة جرائم الإنترنت على رقم 108، وهو الخط المخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، كما يمكن متابعة البلاغ من المنزل، حيث يعمل الخط على مدار 24 ساعة، أو الاستعلام عنها من هنــــــــــــا.

كيفية فحص بلاغات مباحث الإنترنت؟

وتتلقى الأجهزة الأمنية المعنية بمباحث الإنترنت بلاغات المواطنين عن جرائم تقنية المعلومات وفحصها فنيا بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن، باستخدام أجهزة الحاسبات الآلية وملحقاتها وربطها بمنظومة تلقي البلاغات بالإدارة، والمزودة بكافة المساعدات اللازمة، لإجراء الفحص الفني لتلك البلاغات، بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإدارة.

الجرائم الإلكترونية التي تواجهها مباحث الإنترنت

وتواجه مباحث الإنترنت العديد من الجرائم الإلكترونية، وتممثل في الآتي:

- جرائم اقتصادية كالاحتيال المصرفي.

- جرائم بطاقات الائتمان وجرائم غسل الأموال.

- جرائم اجتماعية كجرائم الآداب العامة.

- مكافحة الجرائم المستحدثة كالهجرة غير الشرعية.

عقوبة الابتزار الإلكتروني

وتهدف الإدارة العامة لمبحاث الإنترنت إلى توفير الحماية الأمنية لتكنولوجيا المعلومات من كافة أشكال التهديد والمخاطر، حيث تنص المادة 327 من قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر أو بطريقة إلكترونية من خلال الموبايل، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على 500 جنيه سواء كان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.