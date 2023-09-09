مخرج حفلتي مهرجان المسرح العربي: نجهز مفاجآت سارة في الختام

عبَّر الفنان إبراهيم حسن، مخرج حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية، عن سعادته بنجاح حفل الافتتاح الذي أخرجه أمس، مؤكداً أن هذه الدورة الرابعة من المهرجان التي تحمل اسم الفنان ماجد الكدواني، سوف تكون دورة قوية على كل المستويات الفنية والإدارية والتنظيمية.

تفاصيل حفلتي الافتتاح والختام

وأضاف حسن، في بيان اليوم تزامنا مع انطلاق أولى أيام عروض المهرجان، أنه قد شرف باختياره مخرجا لحفلي الافتتاح والختام من قبل محمد عصمت، مدير المهرجان، مشيرا إلى أن حفل الختام سيشهد مفاجآت ستنال إعجاب الجمهور السكندري.

مخرج الحفل: نحضر لها بعناية خاصة

وأكد أن التحضير لحفلتي الافتتاح والختام تم بعناية شديد كونها دورة استثنائية بتحمل اسم فنان جميل جدا ومحبوب، وذلك كي تليق بإسم الفنان الكبير وتعكس قيمة المهرجان العربي للمسرح.وأشار إلى سعادته لظهور حفل الافتتاح أمس بشكل متميز نتج عنها إشادة من كل الحضور وسعادة الفنانين المكرمين، مشيراً إلى العمل بجد لإخراج حفل الختام يوم 18 سبتمبر بأفضل شكل ممكن.

جدير بالذكر أن العروض المسرحية الخاصة بالمهرجان بدأت اليوم السبت وتستمر حتى يوم الإثنين 18 سبتمبر، وهو نفس يوم حفل الاختتام والذي سيكون في مسرح سيد درويش.