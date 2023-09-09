هيئة المسح الجيولوجي: خسائر زلزال المغرب المحتملة 2.6 مليار دولار

أصدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي تقريرا يوضح حجم الخسائر الاقتصادية المحتملة التي سبّبها الزلزال الذي ضرب المغرب في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، والتي قدرت بنحو 2% من الناتج المحلي للبلاد البالغ نحو 130 مليار دولار.

خسائر زلزال المغرب

وصنفت الهيئة الهزة الأرضية بأنها «إنذار أحمر»، موضحةً أنها من المحتمل أن تسبب أضرارا جسيمة، وتم تقدير الخسائر المبدئية بنحو 2% من الناتج المحلي، وهو ما يقدر بنحو 2.6 مليار دولار، فضلا عن الخسائر البشرية بعد أن تجاوز عدد القتلى إلي 1037 شخص، وفق ما نشر بموقع سكاي نيوز العربية.

ومن المرحج أن يكون لزلزال المغرب أضرار على المدى البعيد، إذ نقل التلفزيون الرسمي للمغرب عن وزارة الداخلية أن عدد القتلى ارتفع ليصبح 1037 قتيلا، بينما تجاوز عدد المصابين أكثر من 1200 شخص، تضرروا من الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر.

أعنف الهزات الأرضية التي مرت بالمغرب

ويعتبر الباحثون أن هذا الزلزال هو الأعنف منذ عام 2004، إذ أدى إلى تدمير مباني ودفع السكان في بعض المدن الكبرى إلى ترك منازلهم والخروج في الشارع.

بالإضافة إلى أن الزلزال ألحق أضرار جسيمة بأماكن ثرية وتراثية عتيقة من المعرب، وأدي إلى أن يقضي آلاف من السكان ليلتهم في العراء خوفا من العودة إلى منازلهم.

وتم تسجيل سقوط مئذنة مسجد أثري في ساحة جامع الفنا، وهي جزء من المدينة القديمة في مراكش والتي تم إدراجها على قائمة اليونسكو «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة».