كارثة زلزال المغرب.. 2241 شخصاً بين قتيل وجريح وأصوات استغاثة تحت الأنقاض

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، قبل قليل، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب في وقت متأخر من ليلة الجمعة/ السبت، إلى 1037 قتيلاً، فيما أكدت السلطات أن عمليات الإغاثة والإنقاذ مازالت مستمرة في المناطق المنكوبة، فلا تزال تسمع صرخات الاستغاثة من تحت الأنقاض بعدة مدن مغربية.

احصائيات ضحايا زلزال المغرب

وبحسب بيان وزارة الداخلية فإن عدد ضحايا زلزال المغرب وصل إلى نحو 1037 قتيلاً، بينما تم تسجيل نحو 1204 إصابات، بينها 721 حالة حرجة، وقد تم توجيه المؤسسات الصحية لمتابعة المتضررين من الزلزال، وتقديم كافة الخدمات الطبية.

وناشدت السلطات الصحية في مراكش السكان بسرعة التبرع بالدم لإنقاذ الحالات وإغاثة الضحايا، بالإضافة إلى الدفع بقوات الجيش لمساعدة فرق الحماية المدنية في عمليات الإنقاذ.

زلزال المغرب الأعنف منذ 2004

وقال ناصر جابور، رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب، إنه للمرة الأولي من قرون وسنوات طويلة، يتم رصد هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل، وتم وصف الزلزال بأنه الأقوى منذ عام 2004، موضحاً أن قوة الزلزال اقتربت من 7 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه على عمق 18.5 كيلومتراً، في إقليم «الحوز»، جنوب غربي مدينة مراكش، على بعد 320 كيلومتراً من جنوب العاصمة الرباط.

وأعقب هذا الزلزال مئات الهزات الارتدادية، التي تسببت في انهيار العديد من المباني، فضلاً عن تصدع عدد آخر، وذلك في بعض قرى جبال الأطلس، بالقرب من مدينة مراكش التاريخية.

وبحسب الصور، التى أوردتها وكالة الأنباء المغربية، فقد تسبب الزلزال العنيف في انهيار عدد من المباني في مدينة مراكش، بالإضافة إلى أجزاء من سور المدينة العتيقة المدرجة على قائمة اليونسكو للأماكن الأثرية، فضلاً عن سقوط مئذنة مسجد أثري، وتناثر الأنقاض على السيارات التي تهشمت.

وبحسب مسؤولين مغاربة، فإن عشرات الضحايا الذين لقوا مصرعهم بسبب الهزة الأرضية، يوجد معظمهم في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها، جنوب مراكش.