محافظات تسجل أعلى درجة حرارة اليوم السبت.. تصل لـ45 في الصعيد
كتب:
سحر المكاوى
06:54 م | السبت 09 سبتمبر 2023
درجات الحرارة
أوضح تقرير هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، تسجيل عدد من محافظات الجمهورية أعلى درجة حرارة اليوم السبت، تزامنًا مع الأجواء شديدة الحرارة وبلغت أعلى درجة حرارة عظمى اليوم 45 درجة مئوية.
وسجلت أبو سمبل وأسوان والأقصر 45 درجة مئوية، وقنا والوادي الجديد 43 درجة مئوية ومرسى علم 42 درجة مئوية وسوهاج وشرم الشيخ والغردقة وسفاجا وشلاتين ورأس غارب 41 درجة مئوية.
حالة الطقس
وعن حالة الطقس اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الأجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد.
وفيما يلي درجات الحرارة العظمى والصغرى على جميع أنحاء الجمهورية:
درجات الحرارة اليوم السبت
القاهرة 36 26
العاصمة الإدارية 36 266
أكتوبر 37 26
بنها 36 27
دمنهور 35 26
وادي النطرون 36 27
كفر الشيخ 35 26
المنصورة 36 26
الزقازيق 36 26
شبين الكوم 36 26
طنطا 36 26
دمياط 33 25
بورسعيد 33 25
الإسماعيلية 37 25
السويس 37 26
العريش 33 24
رفح 32 24
رأس سدر 36 26
نخل 36 18
كاترين 34 17
الطور 36 26
طابا 36 26
شرم الشيخ 41 30
الإسكندرية 33 24
العلمين الجديدة 32 25
مطروح 33 24
السلوم 34 24
سيوة 37 25
رأس غارب 41 30
الغردقة 41 30
سفاجا 41 29
مرسى علم 42 30
شلاتين 41 30
حلايب 37 29
أبو رماد 40 30
رأس حدربة 36 29
الفيوم 39 25
بني سويف 39 25
المنيا 39 24
أسيوط 40 25
سوهاج 41 27
قنا 43 27
الأقصر 45 28
أسوان 45 29
الوادي الجديد 43 25
أبوسمبل 45 28