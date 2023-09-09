محافظات تسجل أعلى درجة حرارة اليوم السبت.. تصل لـ45 في الصعيد

أوضح تقرير هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، تسجيل عدد من محافظات الجمهورية أعلى درجة حرارة اليوم السبت، تزامنًا مع الأجواء شديدة الحرارة وبلغت أعلى درجة حرارة عظمى اليوم 45 درجة مئوية.

وسجلت أبو سمبل وأسوان والأقصر 45 درجة مئوية، وقنا والوادي الجديد 43 درجة مئوية ومرسى علم 42 درجة مئوية وسوهاج وشرم الشيخ والغردقة وسفاجا وشلاتين ورأس غارب 41 درجة مئوية.

حالة الطقس

وعن حالة الطقس اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الأجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد.

وفيما يلي درجات الحرارة العظمى والصغرى على جميع أنحاء الجمهورية:

درجات الحرارة اليوم السبت

القاهرة 36 26

العاصمة الإدارية 36 266

أكتوبر 37 26

بنها 36 27

دمنهور 35 26

وادي النطرون 36 27

كفر الشيخ 35 26

المنصورة 36 26

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 36 26

طنطا 36 26

دمياط 33 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 37 25

السويس 37 26

العريش 33 24

رفح 32 24

رأس سدر 36 26

نخل 36 18

كاترين 34 17

الطور 36 26

طابا 36 26

شرم الشيخ 41 30

الإسكندرية 33 24

العلمين الجديدة 32 25

مطروح 33 24

السلوم 34 24

سيوة 37 25

رأس غارب 41 30

الغردقة 41 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 42 30

شلاتين 41 30

حلايب 37 29

أبو رماد 40 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 39 25

بني سويف 39 25

المنيا 39 24

أسيوط 40 25

سوهاج 41 27

قنا 43 27

الأقصر 45 28

أسوان 45 29

الوادي الجديد 43 25

أبوسمبل 45 28