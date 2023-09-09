«الأرصاد»: استمرار الأجواء شديدة الحرارة.. وتوقعات بانتهائها الخميس المقبل

أعلنت الأرصاد الجوية استمرار الأجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، بالإضافة لوجود ظواهر جوية من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الموجه الحارة التي من المتوقع انتهائها بداية الخميس المقبل.

وأوضح الخبراء أبرز الظواهر الجوية المتوقع استمرارها حتى نهاية الموجة الحارة ومن بينها سيطرة الشبورة المائية من الساعة 4 صباحا وحتى الـ 7 صباحا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، محذرة من القيادة خلال تلك الفترة الصباحية.

الظواهر الجوية المتوقعة

وتابعت هيئة الأرصاد أن البلاد ستشهد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وذكرت أنَّ الظواهر الجوية يتزامن معها طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة والجيزة والقليوبية وكذلك محافظات الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة العظمى والصغرى الآتي:

القاهرة 36 26

العاصمة الإدارية 36 266

أكتوبر 37 26

بنهــــا 36 27

دمنهور 35 26

وادي النطرون 36 27

كفر الشيخ 35 26

المنصورة 36 26

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 36 26

طنطا 36 26

دمياط 33 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 37 25

السويس 37 26

العريش 33 24

رفح 32 24

رأس سدر 36 26

نخل 36 18

كاترين 34 17

الطور 36 26

طابا 36 26

شرم الشيخ 41 30

الإسكندرية 33 24

العلمين الجديدة 32 25

مطروح 33 24

السلوم 34 24

سيوة 37 25

رأس غارب 41 30

الغردقة 41 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 42 30

شلاتين 41 30

حلايب 37 29

أبو رماد 40 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 39 25

بني سويف 39 25

المنيا 39 24

أسيوط 40 25

سوهاج 41 27

قنا 43 27

الأقصر 45 28

أسوان 45 29

الوادي الجديد 43 25

أبوسمبل 45 28