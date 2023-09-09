«الأرصاد»: استمرار الأجواء شديدة الحرارة.. وتوقعات بانتهائها الخميس المقبل
كتب:
هبهَ وهـدان
12:20 م | السبت 09 سبتمبر 2023
الشبورة الصباحية
أعلنت الأرصاد الجوية استمرار الأجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، بالإضافة لوجود ظواهر جوية من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الموجه الحارة التي من المتوقع انتهائها بداية الخميس المقبل.
وأوضح الخبراء أبرز الظواهر الجوية المتوقع استمرارها حتى نهاية الموجة الحارة ومن بينها سيطرة الشبورة المائية من الساعة 4 صباحا وحتى الـ 7 صباحا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، محذرة من القيادة خلال تلك الفترة الصباحية.
الظواهر الجوية المتوقعة
وتابعت هيئة الأرصاد أن البلاد ستشهد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
وذكرت أنَّ الظواهر الجوية يتزامن معها طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة والجيزة والقليوبية وكذلك محافظات الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
درجات الحرارة اليوم
وسجلت درجات الحرارة العظمى والصغرى الآتي:
القاهرة 36 26
العاصمة الإدارية 36 266
أكتوبر 37 26
بنهــــا 36 27
دمنهور 35 26
وادي النطرون 36 27
كفر الشيخ 35 26
المنصورة 36 26
الزقازيق 36 26
شبين الكوم 36 26
طنطا 36 26
دمياط 33 25
بورسعيد 33 25
الإسماعيلية 37 25
السويس 37 26
العريش 33 24
رفح 32 24
رأس سدر 36 26
نخل 36 18
كاترين 34 17
الطور 36 26
طابا 36 26
شرم الشيخ 41 30
الإسكندرية 33 24
العلمين الجديدة 32 25
مطروح 33 24
السلوم 34 24
سيوة 37 25
رأس غارب 41 30
الغردقة 41 30
سفاجا 41 29
مرسى علم 42 30
شلاتين 41 30
حلايب 37 29
أبو رماد 40 30
رأس حدربة 36 29
الفيوم 39 25
بني سويف 39 25
المنيا 39 24
أسيوط 40 25
سوهاج 41 27
قنا 43 27
الأقصر 45 28
أسوان 45 29
الوادي الجديد 43 25
أبوسمبل 45 28