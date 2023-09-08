درجات الحرارة الأيام القادمة.. تصل إلى 45 على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، منذ قليل، تفاصيل درجات الحرارة الأيام القادمة بداية من غدا السبت وحتى الخميس القادم على كافة أنحاء الجمهورية والتي تشير لاستمرار الموجه الحارة على مدن ومحتافظات الجمهورية.

وأوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة الأيام القادمة على القاهرة والوجة البحري تتراوح بين 35 و38 درجة مئوية وفي الصعيد بين 39 وحتى 45 درجة مئوية.

حالة الطقس الأيام القادمة

ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

شبورة مائية في الصباح حتى السابعة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجة البحري ومدن القناة.

ونوهت لوجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وجاءت فتاصيل درجات الحرارة الأيام القادمة على هذا النحو:

درجات الحرارة السبت 9-9-2023

القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 10-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 الصغرى 29 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 27 درجة مئوية.