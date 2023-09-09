انطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات بمشاركة 45 جامعة ومعهدا

شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في حضور فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من أسبوع شباب الجامعات، والذي تستضيفه جامعة حلوان، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات وقيادات وزارة التعليم العالي، وبمشاركة 45 جامعة ومعهدا.

فقرات متنوعة في فعاليات أسبوع شباب الجامعات

وانطلقت فقرات فعاليات أسبوع شباب الجامعات، بإذاعة النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة بعض آيات القرآن الكريم، وبعدها عرض طابور لطلاب الجامعات المشاركة في الفاعلية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن أسبوع شباب الجامعات الذي تستضيفه الجامعة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق التكامل بين طلاب الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يشارك الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بأنشطة في أسبوع شباب الجامعات.

وتابع رئيس جامعة حلوان، أن أسبوع شباب الجامعات يحظى برعاية ودعم القيادة السياسية لتحقيق التكاتف من أجل دعم الشباب وطموحاتهم طبقا لاستراتيجية مصر 2030، واستراتيجية التعليم العالي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيزا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتحقيق مبادئ الجمهورية الجديدة.

قنديل: أسبوع مميز لتعزيز التفاعل الثقافي

وأضاف «قنديل»، أن هذا الأسبوع يعد مميزًا لأنه يجمع لأول مرة عدد كبير من طلاب الجامعات، مشيرًا إلى أنه يعد فرصة لتعزيز التفاعل الثقافي بين الطلاب بمختلف الجامعات والمعاهد، والتأكيد على دور الأنشطة الطلابية في تعزيز مهارات الشباب المتنوعة وتعمل الجامعة والدولة المصرية على توفير بيئة مثالية لهذا الحدث، متابعًا «لدينا إيمان راسخ بحماس الشباب المشاركة ووعيهم لصنع المعجزات وبناء الحاضر والعبور جميعًا للمستقبل بخطى راسخة وواثقة على مبادئ الحضارة الإنسانية».

عرض الابتكارات والمشروعات العلمية والمشروعات الصغيرة

وفي ذات السياق، سلمت لجنة النشاط العلمي والتكنولوجى لأسبوع شباب الجامعات أعمال الجامعات المشاركة بأسبوع شباب الجامعات لعرضها في المعرض العلمي الخاص بعرض الابتكارات والمشروعات العلمية والمشروعات الصغيرة والمقام بالمكتبة المركزية، وجرى تعريف الجامعات المشاركة بأماكن العرض، وأماكن عقد الندوات والفعاليات المختلفة وورش تنفيذ وتصميم الروبوتات الخاصة بمسابقة برمجة الروبوت وقاعات العروض العلمية ومسابقات دوري المعلومات العلمية.

وأكد «قنديل» أن مشاركة الجامعات المصرية في المسابقات والمعارض العلمية يساهم في تبادل الخبرات والمعارف بين الطلاب ويؤهلهم لسوق العمل، مؤكداً أن الاهتمام بالشباب ينبع من اهتمام القيادة السياسية ببناء جيل واعد يحمل لواء الوطن لبر الأمان.

أوضح الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان ورئيس اللجنة العلمية أن الجامعات التي قامت بتسليم أعمالها في اليوم الأول هي جامعة حلوان، القاهرة، دمياط، الأزهر، السادات، التعليم العالي، المنصورة الجديدة، جنوب الوادي، طنطا، المنيا، الإسكندرية، أسيوط، المنصورة، بني سويف، كفر الشيخ، بورسعيد، سوهاج، الجلالة، قناة السويس، عين شمس، أسيوط الأهلية، بنها، الفيوم، المنوفية، دمنهور، وتقوم باقي الجامعات باستكمال التسليم وفق البرنامج الزمني.

وقام بالحضور من أعضاء اللجنة العلمية الدكتور عمرو السيد مدير مركز الحساب العلمي، والدكتور محمد علي ماهر، والمهندس مصطفى شعراوي، ومدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.