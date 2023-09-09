ما سبب زلزال المغرب؟.. تقارب بدأ منذ 50 مليون سنة

تعرضت المغرب لزلزال قوي ونادر في ليلة الجمعة إلى السبت، ما أسفر عن وفاة وإصابة المئات، لكن بالرغم من أن البلاد يقع جزء منها على خط زلزالي في منطقة البحر المتوسطي إلا أنها لم تشهد زلازل مدمرة منذ عقود ماضية، فما هو سبب زلزال المغرب الحالي؟، بحسب ما ذكره المعهد العلمي بجامعة محمد الخامس في الرباط.

سبب زلزال المغرب

وبالمقارنة مع دول البحر المتوسط الأخرى، فإن سبب زلزال المغرب هو تقاربه من الصفائح التكتونية في إفريقيا وأسيا، ما يجعل المغرب يعاني من نشاط زلزالي أشبه بـ«المعتدل».

ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، سبب زلزال المغرب أيضًا يرجع إلى أن منطقة البحر المتوسط تشهد نشاطًا زلزاليًا نتيجة للتقارب الشمالي بين الصفيحة الأفريقية والصفيحة الأوراسية، والذي بدأ قبل نحو 50 مليون سنة وترتبط بإغلاق بحر «تيثس» الذي كان موجودًا في العصور القديمة.

ويعد البحر المتوسط الحالي هو ما تبقى من بحر «تيثس» الذي كان محيطا في عصور ما قبل التاريخ خلال معظم عصر الدهر الوسيط وعصر حقب الحياة الحديثة المبكر.

ووفقًا للدراسة التي أعدها المعهد العلمي بجامعة محمد الخامس في الرباط، فإن المغرب غير محصن ضد الزلازل التي تتسبب في وقوع إصابات وأضرار في الممتلكات، وذلك استنادًا إلى البيانات التاريخية للنشاط الزلزالي في البلاد.

1037 حالة وفاة جراء الزلزال

ويعد الزلزال الذي ضرب مدينة مراكش الأكبر منذ قرن، حيث بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر ليل الجمعة، وأسفر في مقتل 1037 شخص وإصابة 1204 جريح بينهما 721 حالة خطرة.

وسُجلت الضحايا في مناطق الحوز ومراكش و ورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، في حين حدد مركز الزلزال في إقليم الحوز جنوب غربي مدينة مراكش.