إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بـ«صحراوي البحيرة»

أصيب 10 أشخاص من أسرة واحدة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر- إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، قبل قليل، ونُقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة في البحيرة

ورد إخطار إلى مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد باستقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد 10 أشخاص مصابين بجروح إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي تمناية بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز وجارٍ عمل الفحوصات الطبية.

أسماء المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفعت بعدد 4 سيارات إسعاف وتبين إصابة كل من «سالم عيسى سالم، 68 عاما، كريم محمد قاسم، 34 عاما، ماجدة عبدالحميد محمد، 57 عاما، على محمد سيد، 10 أعوام، سماح سالم عيسى، 24 عاما، سلوى سالم عيسى، 29 عاما، حبيبة أحمد عيسى، 15 عاما، مالك محمد سيد، 6 أعوام، سمر سالم عيسى، 32 عاما، أحمد سالم عيسى، 27 عاما، جميعهم مقيمون محافظة الجيزة.

ونُقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.