بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى العامرية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بالبحيرة، وجار تقديم الخدمات الطبية اللازمة

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة رجب فهمي مجاهد، 55 سنة، ومحمد إمام إبراهيم، 40 سنة، ورضا عبد المنعم صالح، 55 سنة، وشقيقته «سامية»، 55 سنة، جميعهم مقيمون بمركز أبو المطامير، ومصابون بـ جروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، لمباشرة التحقيقات في الحادث.