زلزال بقوة 6 درجات يضرب شبه جزيرة إندونيسية

تعرضت شبه جزيرة ميناهاسا في إندونيسيا اليوم السبت لزلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، بحسب ما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

الزلزال يهز شبة جزيرة ميناهسا

أفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض بأن زلزالًا بقوة 5.9 درجة هز شبه جزيرة ميناهاسا في منطقة سولاويسي شرقي إندونيسيا، ووقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، ولم تتوفر معلومات فورية عن وقوع إصابات أو خسائر مادية، وفقًا لتقرير وكالة «رويترز».

وتضم شبه الجزيرة واحدا من أكثر براكين إندونيسيا نشاطا، وتتعرض سولاويسي باستمرار لوقوع الزلازل نظرا لوقوعها داخل منطقة التفاعل المعقدة بين الصفائح التكتونية، وكان آخر زلزال وقع فيها في أواخر فبراير الماضي.