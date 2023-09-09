رئيس «حقوق الإنسان والمواطنة»: الدستور المصري ينفرد بوجود 35 مادة عن الحريات

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الدستور المصري الوحيد على الصعيد العالمي الذي نص على الحقوق والحريات في 35 مادة؛ إذ أفرد بابا ونص فيه على الحقوق والحريات، وهذا يعتبر شيئا عظيما للغاية لمصر والمصريين.

حرية أي فرد تقف عند حقوق الآخرين

وأضاف «التهامي»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا لايف»، أن حرية أي فرد تقف عند حقوق الآخرين، وأي شخص تمادى في حريته وأخذ أكثر من حقه فهو يعتدي على حقوق الآخرين.

وأوضح أن وسائل التواصل الاجتماعي مفتوحة، والكل يدلو بدلوه فيها طبقا لرؤيته، وفي بعض الأحيان تندس فيها الأخبار المسمومة التي تؤجج الشعوب وتقلبها على الحكام.

إصدار قانون تداول المعلومات

ولفت إلى أنه يجب أن تكون هناك أداة وآلية لانضباط مواقع التواصل الاجتماعي، وإذا لم تستطع السيطرة عليها فيجب السرعة في إصدار قانون تداول المعلومات، وهذا استحقاق دستوري.