زلزال المغرب يغير ملامح إقليم الحوز (فيديو)

يُعد زلزال المغرب كارثة مأساوية، باعتبار أنه أعنف زلزال ضرب البلاد بعد مرور عقود، وكان مركز الزلزال فى جماعة «إجيل» بإقليم الحوز، قرب مدينة مراكش، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

آثار زلزال المغرب على إقليم الحوز

كانت البداية في ليلة السبت، حوالي الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي، وفقًا للمعهد الوطني للجيوفيزياء، تم تسجيل زلزال المغرب بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في إقليم الحوز وسط البلاد.

وسُجيل فيديو يوم السبت يُظهر آثار الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز وسط المغرب، ويُظهر الفيديو انهيار المباني وتشوهها بشكل كبير جراء هذه الكارثة المأساوية التي أودت بحياة أكثر من 1000 شخص بحسب أحدث الإحصاءات.

مشاهد جوية تُظهر آثار الدمار التي لحقت بإقليم الحوز في #المغرب جراء الزلزال#زلزال_المغرب pic.twitter.com/35itr1AB6c — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 9, 2023

احتمالية استمرار الهزات الارتدادية

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بحدوث زلزال قوي بشدة 6.8 درجة في وسط المغرب، حيث كان مركز الزلزال على بعد 71 كيلومترًا جنوب غرب مراكش وعلى عمق 18.5 كيلومترًا.

ووفقًا للمعهد الوطني للجيوفيزياء، هناك احتمالية لاستمرار الهزات الارتدادية بعد الزلزال الذي ضرب المغرب، وأوضح المعهد أن من المتوقع أن تستمر هذه الهزات لعدة أيام أو حتى أسابيع قبل أن تتلاشى، وهذه المعلومات تم تداولها في وسائل الإعلام المغربية.

وأسفر زلزال المغرب فى مقتل 1037 شخص وإصابة 1204 جريح بينهما 721 فى حالة خطرة، ويستمر جهود الإنقاذ فى البحث عن المواطنين وهناك توقعات بزيادة عدد القتل والإصابات.