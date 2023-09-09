العالم الهولندي يعود للواجهة مجدداً.. هل توقع زلزال المغرب؟

ينتشر اسم العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل تلقائي عند حدوث أي زلزال في أي مكان من العالم، وهذا ما حدث أيضًا عند وقوع زلزال المغرب العنيف، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

العالم الهولندي يتوقع زلزال المغرب

في تغريدة على منصة «إكس» المعروفة سابقًا باسم «تويتر»، صرح العالم الهولندي، بأن هناك تقارباً بين كواكب عطارد والزهرة، بالإضافة إلى تقارب الأقمار مع المشتري وأورانوس، وتوقع وقوع سلسلة من الهزات القوية بين 5 و7 سبتمبر، وهذا ما حدث فى زلزال المغرب بالفعل، الذي وقع ليلة الجمعة/ السبت، مما دفع البعض إلى القول إن ما يردده «هوجربيتس» ليست مجرد تنبؤات، بل حقائق مبنية على علم ودراسات.

زلزال تركيا وسوريا أول توقعات العالم الهولندي

وكانت أول توقعات العالم الهولندي هو الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير الماضي، وأسفر عن العديد من الضحايا والجرحى، وقد تنبأ بحدوث هذا الزلزال قبل حدوثه بثلاثة أيام، وهذا ما حدث الآن فى زلزال المغرب، ولكن بالرغم من توقعات التي تحدث بالفعل، مازال العلماء يصرون على أن التنبؤ بوقوع الزلازل والهزات الأرضية ليس ممكنًا.

زلزال المغرب

ويعتبر الزلزال الذي ضرب مدينة مراكش، من أكبر الزلازل التي تعرضت لها المملكة المغربية منذ عقود، حيث بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، وأسفر الزلزال عن وفاة 1037 شخصًا، حتى الآن، وإصابة 1204 آخرين، من بينهم 721 حالة خطرة.

وسُجل العديد من الضحايا في مناطق متعددة، بما في ذلك الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، وتم تحديد مركز الزلزال في إقليم الحوز، جنوب غرب مدينة مراكش.