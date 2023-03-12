وكيل صحة القليوبية يحيل المتغيبين عن العمل بالمراكز للتحقيق في العبور 

أجرى الدكتور خالد الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة مروريه بإدارة العبور، تفقد خلالها مركز طب الاسرة بالحي الأول ومركز طب الأسرة بإسكان الشباب.

تأتي جولة وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في إطار المتابعة الدورية والمستمرة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية، وبتوجيهات من الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

أوضح بيان مديرية الصحة، أن الزيارة جاءت للتأكد من سير العمل على النحو الأمثل.

إحالة المتغيبين للتحقيق بالعبور

وتفقد وكيل وزارة الصحة جميع أقسام المركزين، واطمأن على تفعيل كل المبادرات الرئاسية بالمركزين من فحص سمعيات وأمراض مزمنة وصحة المرأة وصحة الأم والجنين والاعتلال الكلوي وغيرها.

كما راجع السجلات الطبية، والتأكد من تدوين كل البيانات بطريقة سليمة، وذلك للاطمئنان على مدى كفاءة الفريق الطبي، والتأكد من توافر جميع الادوية والمستلزمات الطبيه لضمان وصول الخدمة الطبية كاملة للمواطنين، والالتزام بالحضور؛ وأحال بعض حالات الغياب إلى التحقيق.

ترتيب العلامات الإرشادية

وأسفرت زيارة وكيل وزارة الصحة عن عدة توصيات أهمها العمل على إعادة ترتيب العلامات الإرشادية بالمركزين للتسهيل على المواطنين.

وفي نهاية زيارته، أشاد خالد الخطيب بالجهد المبذول في تقديم الخدمة الطبية وشكر جميع العاملين وتمنى لهم التوفيق.