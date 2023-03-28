وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يتفقد عددا من المستشفيات والوحدات الصحية

تفقد الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية برفقته لجنة تكونت من إدارة الرعاية الأساسية، الحميات، والمتابعة والدعم الفني، ومكافحة العدوي الجودة، والمعامل، والصيدلة، والتمريض، والصيانة للمرور على عدد من المستشفيات.

خدمة طبية جيدة وآمنة

تأتي زيارة وكيل وزارة الصحة بالقليوبية في إطار الاهتمام بمتابعة انتظام العمل وتقديم خدمة طبية جيدة وآمنة وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

مستشفي قها التخصصي

بدأت الجولة بزيارة مستشفي قها التخصصي حيث تفقد فيها الدكتور خالد الخطيب والفريق المرافق له الاستقبال والطواريء والعناية والحضانات والعزل، واطمأن على توافر جميع المستلزمات والأدوية، وقام بعمل معايرة للأجهزة بنفسه كجهاز الضغط ورسم القلب وغيرها وتأكد من صلاحية تشغيل الأجهزة ووضع كروت تعريف الأصناف الطبية وتاريخ صلاحيتها.

وفي النهاية أشاد وكيل الوزارة بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين وقدم الشكر للفرق الطبية وجميع العاملين.

المرور على مستشفى حميات طوخ

كما قامت اللجنة بالمرور على مستشفى حميات طوخ وقد حرصت على تفقد الأقسام الداخلية بالمستشفى وقسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة للأطفال التي تم استحداثها بالمستشفى سعة 8 أسرة وقد أكدت على ضرورة الانضباط الإداري للطاقم الطبي كما اطمأنت علي توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية.

ثم توجه الفريق إلى الوحدة الصحية بكفر الجمال، حيث تأكد من سير العمل على مايرام، وتقديم كافة الخدمات العلاجية والوقائية للمواطنين على أكمل وجه، كذلك تفعيل المبادرات الرئاسية من فحص الأم والجنين وصحة المرأة وفحص السمعيات والاعتلال الكلوي، وتأكدت اللجنة من توافر المستلزمات الخاصة للعمل بكافة المبادرات.

ضرورة معايرة الأجهزة المستخدمة بكافة المنشآت

وتأكد ضرورة معايرة الأجهزة المستخدمة بكافة المنشآت الطبية بشكل دوري، والاهتمام بالصيانة الدورية للخزانات والمولدات الكهربائية، ثم انتقل الفريق إلى مكتب صحة قها لتفقد سير العمل و تقديم كافة الخدمات الوقائية بمكتب الصحة خاصة تسجيل المواليد والوفيات وصرف الألبان وغيرها من خدمات المكتب.