أستاذ جيولوجيا: زلزال المغرب الأعنف منذ 1960 ويصل تونس والجزائر

أكد الدكتور بدر الصفراوي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة مولاي إسماعيل بالمغرب، أن زلزال المغرب الذي وقع مساء أمس الجمعة كان قوياً جداً، ومصدره جنوب غرب مراكش، المتواجدة بسلسلة جبال غرب الأطلس، التي تمر بفالق جنوب أطلسي ويصل إلى تونس والجزائر وهي منطقة زلازل.

زلزال المغرب

وأشار «الصفراوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن زلزال المغرب الذي وقع عام 1960 وقع في أغادير، وكان أقل شدة من زلزال أمس، منوهاً أن منطقتي الشمال وأغادير من أكثر المناطق المعرضة للهزات الأرضية.

وتابع أن المناطق المتضررة من زلزال المغرب هي مراكش؛ لقربها من بؤرة المركز الرئيسي للهزة الأرضية.

الهزات الارتدادية

وبشأن الهزات الارتدادية، أضاف أستاذ الجيولوجيا بجامعة مولاي إسماعيل بالمغرب، أنه من الطبيعي أن تتواجد؛ لأنها ردة فعل، منوهاً بأن كل السلطات تقوم بتعبئة عاجلة بأمر من العاهل المغربي، الملك محمد السادس، لإنقاذ المصابين ونقل الضحايا.

واستكمل أن هناك مناطق يصعب الوصول إليها بعد زلزال المغرب؛ لأنها في أماكن ومرتفعات في الجبال، معلقاً أن المنازل التي تضررت قديمة ومبنية بالتراب المدكوك، علاوة على قوة الزلزال.