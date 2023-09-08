ننشر الأسماء والحالات الصحية لـ15 مصابا بحادث سير في السويس

أفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام أن كشف المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق السويس- الاسماعيلية يضم 15 اسما، وتتراوح إصاباتهم، بين كسور واشتباه وسحجات متفرقة بالجسم وأنهم خضعوا جميعا لبروتوكول العلاج المقرر لمثل هذه الحوادث.

وتابع المصدر أنه تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وفتح العمليات للمحتاجين منهم لإجراء عمليات وتم تسكين كل حالة حسب احتياجات العلاج في القسم المناسب.

بلاغ بحادث انقلاب ربع نقل وإصابة 15 بطريق السويس

وكان بلاغ من قد تلقاه مرفق اسعاف السويس يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل رقم ط س د 3114 أمام مسجد الصحابة قبل النفق بـ5 كيلو طريق الإسماعيلية السويس اتجاه السويس وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

أسماء 15 مصابا في حادث طريق

أفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام بأن أسماء المصابين في حادث طريق السويس وحالتهم الصحية كما يلي..

مصطفى صابر نادب 11 عاما، مقيم بالجناين قرية شندورة، وإصابته كسر مضاعف بالذراع اليسرى واشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليمنى وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

منة صابر نادي، 14 عاما، مقيمة بالجناين شندورة، وإصابتها بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

كريمة عبدالرحمن عبدالعال، 45 عاما، مقيمة بالجناين شندورة، وإصابتها جرح غائر بمفصل الذراع الأيمن وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

رشا يوسف مصطفى محمد 18عاما، مقيمة في قرية فنارة الإسماعيلية، وإصابتها عبارة عن اشتباه كسر بالحوض وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

شعبان عطية عبدالقادر 42 عاما، مقيم الجناين قرية كبريت المفارق، وإصابته سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

نادية كمال سماد، 55 عاما، مقيمة بالجناين كبريت المفارق وإصابتها بتر بالذراع اليمنى وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

شعبان سعد أحمد، 15 عاما، مقيم الجناين كبريت المفارق، ومصاب بجروح متفرقة بالجسم.

أحمد علي أحمد، 15 عاما، مقيم بالجناين قرية كبريت المفارق وإصابته اشتباه كسر بالذراع اليسرى وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

محمد ربيع هاشم، 12 عاما، مقيم بقرية كبريت بالجناين وإصابته عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

أسامة سعد أحمد محمد، 20 عاما، ومقيم بقرية كبريت بالجناين قائد السيارة ومصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

حمدي إبراهيم أحمد محمود 35 عاما، مقيم بحي الأربعين شارع صدقي، وإصابته عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

أحمد علي أحمد حسن 38 عاما، ومقيم بالجناين قرية كبريت، وإصابته عبارة عن اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

رياض محمد جمال السيد 12 عاما، مقيم في الجناين كبريت.

أسماء روبي يوسف، 35 عاما، مقيمة في الجناين كبريت ومصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

عواطف يوسف حسن، 55 عاما، مقيمة في الجناين كبريت ومصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.