إصابة 15 شخصا في انقلاب ربع نقل على طريق السويس

شهد طريق السويس - الإسماعيلية اليوم، حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام مسجد الصحابة اتجاه السويس، قبل النفق بـ5 كيلو مترات، ما أسفر عن حدوث إصابات وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بحادث طريق السويس - الإسماعيلية

وكان مرفق إسعاف السويس قد تلقى بلاغاً من سائقي السيارات المارة، على طريق الإسماعيلية – السويس، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل ووقوع إصابات على الفور وجَّه الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق إسعاف محافظة السويس بـ11 سيارة إسعاف لموقع الحادث، لتقديم التأمين الطبي اللازم، ولنقل المصابين، إلى المستشفى لتلقى العلاج، حيث تبين وقوع 15 إصابة.

معاينة حادث طريق السويس

ومن جانبها توجهت قوة من تأمين الطرق لمعاينة الحادث، حيث تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، تحمل لوحات معدنية رقم ط س د 3114 أمام مسجد الصحابة قبل النفق بـ5 كيلو طريق الإسماعيلية- السويس اتجاه السويس، ما أسفر عن 15 مصابا تم نقلهم لمستشفى السويس العام وتم تحرير محضر بالحادث لتباشر الجهات المختصة التحقيق في ملابسات وأسباب الحادث.