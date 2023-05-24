محطة معالجة صرف صحي شها تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة بالدقهلية

أعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ حصول محطة معالجة صرف صحي شها على شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M، للمرة الأولى بدون ملاحظات، بقيادة الأستاذ أحمد منصور، مدير المحطة، التي تعمل بطاقة 3000 متر مكعب/يوم، وتخدم حوالي 60 ألف نسمة بقرى شها، وكفر العلو بمركز المنصورة.

لجنة للتأكد من سلامة الإجراءات وكفاءة المحطة

وأكد المهندس خالد حسين نصر، في بيان صحفي، أنه تمت مراجعة المحطة، والتفتيش عليها، للتأكد من سلامة الإجراءات وكفاءة المحطة من خلال لجنة مُشكلة بقيادة الدكتور وائل طلعت، والمهندس فادي كمال، والمهندس محمد علي، والمهندس عمرو عادل، مدير عام الإدارة العامة لنظم التطوير للتشغيل والصيانة، والمهندس ناصر طه، رئيس قطاع الدعم الفني للصرف الصحي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد طه عبدالفتاح، مفتش معتمد ورئيس قطاع المعامل والجودة بالشركة، وبإشراف مباشر من المهندس محمود الديب، المنسق العام للإدارة الفنية المستدامةT.S.M.، وفريق عمل T.S.M. بالشركة.

25 محطة معالجة صرف صحي معتمدة بالدقهلية

وأوضح أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ أصبح لديها الآن 34 محطة حاصلة على شهادة T.S.M نصيب محطات الصرف الصحي المعتمدة منها 25 محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى 9 محطات مياه شرب.

وأضاف أن حصول المحطة على تلك الشهادة، يأتي ضمن خطة تطوير الأداء بالشركة فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذاً لخطة عمل قطاع التشغيل والصيانة بالشركة لعام 2023/2024.

وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة من المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن رفع كفاءة المحطات وحصولها على شهادة الإدارة الفنية المستدامة لاستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكر أن شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M، هي إحدى الشهادات الدولية التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، وتضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة من أجل تقديم خدمة أفضل مطابقة لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين.