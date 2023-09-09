منال الصيفي تكشف تطورات الحالة الصحية لزوجها أشرف مصيلحي

كشفت المخرجة منال الصيفي، تطورات الحالة الصحية، لزوجها الفنان أشرف مصيلحي، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرا، أدت دخوله إلى أحد المستشفيات لفترة طويلة.

تطورات الحالة الصحية لأشرف مصليحي

وقالت منال الصيفي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن حالة زوجها أشرف مصيلحي، لم تشهد تغيرًا نهائيًا، ومازال يخضع حاليًا للعلاج في المنزل، وطالبت الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل، حتى يعود لاستئناف نشاطه الفني من جديد.

آخر عمل فني للفنان أشرف مصليحي

يعتبر مسلسل الطاووس الذي قدمه عام 2021، آخر أعمال الفنان أشرف مصيلحي، الفنية التي قدمها للشاشة، والتي كانت تدور أحداثه حول كمال الأسطول محام مخضرم مهتم بقضايا التعويضات، ولكن الظروف تضطره كي يحقق في إحدى قضايا اﻻغتصاب التي تقلب حياته رأسا على عقب.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنان جمال سليمان، وسهر الصايغ، وسميحة أيوب، ومن تأليف كريم الدليل، وإخراج روؤف عبد العزيز.