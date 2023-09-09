«برلماني» يشيد بخطة وزارة التعليم لصيانة المدارس: إنجاز سريع

أكد النائب عبدة أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن هيئة الأبنية التعليمية قادرة علي صيانة جميع المدارس على مستوى الجمهورية ، خلال الفترة الزمنية المحددة خاصة أن رئيس الهيئة اللواء يسري الديب يمتاز بالكفاءة العالية والقدرة على الإنجاز السريع.

استعدادات وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية للعام الدراسي الجديد

وأشاد ابو عايشة، في بيان له منذ قليل بخطة واستعدادات وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية لـ العام الدراسي الجديد التي تقوم على استبعاد المدارس التي تخضع لخطة صيانة شاملة ومراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع مدارس الجمهورية والمنشآت التعليمية.

إنجازات حياة كريمة

وأوضح أن الانجازات الكبيرة التي حققها اللواء يسري الديب رئيس هيئة الأبنية في البرنامج الرئاسي حياة كريمة تعكس قدرات كبيرة لرئيس هيئة الأبنية الذي نفذ 1131 مشروعا، و1299 مشروع صيانة وتطوير ورفع كفاءة المباني المدرسية بالمرحلة الاولى لحياة كريمة.

طالب أبو عائشة المحافظين علي مستوى الجمهورية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى ومديرى مديريات وادارت التربية والتعليم مساندة ودعم جهود الدكتور رضا حجازي من خلال قيامهم بجولات مكثفة للمرور على جميع المدارس في مختلف المحافظات ومراجعة أعمال الصيانة بها للتاكد من تنفيذ خطط وسياسات الدكتور رضا حجازي بإجراء مسح كامل شامل لكافة المدارس على مستوى الجمهورية وإعداد تقرير عاجل خلال عشرة أيام حول موقف هذه المبانى ومدى الاحتياج للصيانات العاجلة والبسيطة.

توفير أماكن مناسبة لطلاب المدارس المستبعدة من العمل

ونوه بأن رئيس هيئة الأبنية يعتمد على كتيبة من المقاتلين الذين يعملون ليلا ونهارا لتحقيق التكليفات الرئاسية منهم علي سبيل المثال لا الحصر المهندسة أمل صبري رئيس إدارة البحوث والمهندسة لمياء فتحي حسن مدير أمانة مجلس الإدارة والمهندسة أماني يسري مدير الملكية والمهندس محمد الشبراوي والمهندس أحمد مرسي وكيل الهيئة بالشرقية والمهندس سعد محمد السيد.

كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر تعليمات عاجلة ، بسرعة توفير أماكن مناسبة لطلاب هذه المدارس المستبعدة من العمل في العام الدراسي الجديد، بالمدارس القريبة منها لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لهذه المدارس.