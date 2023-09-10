مقاعد شاغرة بكلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة.. المستندات والمصاريف

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة على استكمال القبول على المقاعد المحدودة في بعض الكليات بالقبول المباشر داخل الجامعة ومن ضمنها كلية الهندسة بالحدود الدنيا النهائية علما بأن القبول سيتم بناء على أسبقية استكمال وتسليم الأوراق ودفع الرسوم المقررة بالجامعة

وفقا للموقع الرسمي بجامعة المنصورة الجديدة فإن الجامعة تستقبل كلية الهندسة بنسبة 68%، للطلاب الذين ظهرت نتائجهم بعد غلق باب القبول الشهادات المعادلة ولم يتمكنوا من التقدم سابقا.

إجراءات الالتحاق بكلية lلهندسة جامعة المنصورة الجديدة

وكشفت جامعة المنصورة الجديدة أنه في ضوء عدم تقدم بعض الطلاب وإتاحة بعض الأماكن الشاغرة فإنه يتم قبول الطلاب المرشحين لكلية الهندسة كالاتي:

- إدخال اسم الطالب

- الرقم القومي

- نوع الشهادة

- المجموع

- الشعبة

- سنة الحصول على الثانوية

المستندات المطلوبة للتقديم بكلية الهندسة بالمنصورة الجديدة

المستندات المطلوب تقديمها لاستكمال إجراءات قيد الطالب بالجامعة مما يلي:

-اصل شهادة الثانوية العامة + صورة من الشهادة

-عدد 8 صور شخصية 6*4

- حافظة بلاستيك بكبسولة

- طلاب الشهادة المعادلة العربية أو الأجنبية مطلوب شهادة كاملة ومعتمدة وموثقة من الخارجية المصرية من داخل مصر

- عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب + بطاقة رقم قومي ولي الأمر للأب أو الأم

- نموذج 2 جند للطلاب الذكور

- بطاقة عسكرية 6 جند أو 7 جند مختومة من مكتب التجنيد من القسم التابع له الطالب

- أصل إيصال السداد والكشف الطبي سيحدد لاحقا

المصاريف الدراسية المقررة بكلية الهندسة بالمنصورة الجديدة

تبلغ مصاريف كلية طب الأسنان جامعة المنصورة الجديدة 69 ألف جنيه فقط ويتم سداد المصروفات على قسطين ويتم السداد على حساب جامعة المنصورة الجديدة بالبنك الأهلي المصري.

والطلاب الراغبون في التقدم على مقاعد كلية الهندسة والمحققين للحد الأدنى للتنسيق الداخلي للكليات المعلن عنها، سرعة التوجه إلى مقر الجامعة للتقديم وإنهاء إجراءات القبول، علما بأن القبول يتم بأسبقية التواجد دون وجود أية وساطات، من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 3:00 مساء وحتى استكمال الأعداد المطلوبة .