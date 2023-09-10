موعد التقديم في كلية الطب بجامعة المنصورة والمستندات المطلوبة

يتطلع الكثير من خريجي الثانوية العامة لعام 2023 لمعرفة موعد وأوراق التقديم في كلية الطب بجامعة المنصورة، بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية للجامعات والمعاهد المصرية، وقبول الطلاب لمختلف الكليات في جامعة المنصورة وفقا للمجموع الخاص بكل طالب بما يتوافق مع مجموع القبول في الكليات المختلفة.

موعد وأوراق التقديم إلي كلية الطب بجامعة المنصورة

وحددت جامعة المنصورة في بيان لها عدة أوراق من أجل التقديم في مختلف الكليات المقبول بها الطلاب في تنسيق المرحلة الأولى أو الثانية وجاءت كالآتي:

- شهادة إتمام الثانوية العامة

- صور شخصية للطالب

- بطاقة الترشيح الخاصة بالتنسيق

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور

وأضافت الجامعة أنه يجري التقديم إلي مختلف الكليات الخاصة بالجامعة سواء للشعبة العلمية أو الشعبة الأدبية بداية من السبت 9 سبتمبر، على أن يقوم الطالب بتجهيز الأوراق المذكورة في السابق مع عمل الكشف الطبي.

عمل الكشف الطبي بجامعة المنصورة

ويجري عمل الكشف الطبي من خلال نظام ابن سينا لمستشفيات جامعة المنصورة، إذ يجري الدخول عليه من هنا وتسجيل البيانات ودفع رسوم عمل الكشف الطبي، ليجري تحديد موعد ومكان للطالب علي الطالب الالتزام بالحضور في اليوم والمكان المحدد له من أجل عمل الكشف الطبي.