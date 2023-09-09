يتطلع خريجو الثانوية العامة لعام 2023 إلى معرفة مصاريف جامعة المنصورة 2023 في جميع الكليات العلمية والأدبية، خاصة مع إتاحة التقديم في مختلف الكليات بعد ظهور نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية للجامعات وترشيح الطلاب في مختلف كليات جامعة المنصورة.

مصاريف جامعة المنصورة 2023 في جميع الكليات العلمية والأدبية

وحددت جامعة المنصورة عدة أوراق للتقديم من طلاب الثانوية العامة إلى مختلف الكليات بها سواء الشعبة العلمية أو الأدبية والذي يعتبر شرطا أساسيا منها دفع مصروفات الدراسة الخاصة بالكليات، وجاءت مصاريف جامعة المنصورة في جميع الكليات العلمية والأدبية كالآتي:

- كلية التمريض: تصل إلى 1000 جنيه فقط.

- كلية الهندسة: بين 500 جنيه إلى 1500 جنيه، وجاءت العام الماضي 1250 جنيها.

- كلية الآداب: الانتظام 282 جنيهًا، والانتساب 700 جنيه.

- كلية الحقوق: نظام الانتظام 257 جنيها، ومصاريف الانتساب الموجه 700 جنيه.

- كلية الحاسبات والمعلومات: البرنامج العام 430 جنيها، وللبرامج الخاصة بـ1730 جنيها.

- كلية الطب البيطري: تتراوح قيمه مصروفات كلية الطب البيطري هذا العام من 800 جنيه إلى 1500 جنيه.

- كلية التربية: هذا العام بين 500 و1800 جنيه

- كلية العلوم: جاءت الرسوم 850 جنيها للعام الماضي وتتراوح هذا العام بين 850 إلى 1500 جنيه.