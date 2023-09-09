العاصفة «دانيال» تتحرك بقوة تجاه ليبيا والحكومة تعلن حالة الطوارئ

تتحرك العاصفة الاستوائية «دانيال» بكامل قوتها نحو ليبيا، قادمة من وسط البحر المتوسط، بعدما تسببت في خسائر مادية وأضرار كبيرة في تركيا واليونان وبلغاريا، كما تشكل تهديدًا لدول عربية أخرى، بحسب ما ذكرته شبكة « يورونيوز».

الفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال

وأعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عن منح عطلة طارئة يومي الأحد والاثنين، بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال»، وسيتم إغلاق المدارس والمعاهد والجامعات، كما سيتم إغلاق المؤسسات العامة والشركات الخاصة.

وذكر أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان شرق البلاد، عن تشكيل لجنة طوارئ واستجابة سريعة للتعامل مع الوضع الطارئ، وصرح قائلاً: «قمنا بمتابعة جميع التقارير الصادرة عن الجهات المختصة التي تشير إلى احتمالية حدوث تقلبات جوية غير مسبوقة وتساقط أمطار غزيرة، ولذلك، تم تشكيل لجنة عليا للطوارئ والاستجابة السريعة».

حماد: احتمالية هطول كميات كبيرة من الأمطار

وأضاف حماد أن التنبؤات الجوية تشير إلى احتمالية هطول كميات كبيرة من الأمطار، مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح والأعاصير نتيجة اقتراب إعصار دانيال من السواحل الليبية، ومؤكدًا على أهمية بقاء جميع عمال الطوارئ في حالة استعداد والبقاء في العمل للتعامل مع أي طارئ.

وعاصفة دانيال المتوسطية تحركت بكامل قوتها نحو ليبيا قادمة من وسط البحر المتوسط بعد أن اكتسبت خصائص استوائية، وتسببت العاصفة في خسائر مادية جسيمة وأضرار كبيرة في تركيا واليونان وبلغاريا، وتشكل تهديدًا لدول عربية أخرى.

أمطار مصحوبة بعواصف رعدية

ووفقًا لمصالح الأرصاد الجوية في ليبيا، من المتوقع أن تشهد عدة مناطق في شمال البلاد هطول أمطار غزيرة يومي الأحد والاثنين المقبلين، وستكون هذه الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وسيول في بعض المناطق، ومن المتوقع أيضًا نشاطًا في سرعة الرياح وارتفاع الأمواج التي قد تصل إلى أكثر من ثلاثة أمتار، مما يشكل تهديدًا بغمر بعض المناطق الساحلية.