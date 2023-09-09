الأرصاد تحدد موعد انكسار الموجة الحارة.. الأمطار تتساقط في هذا التوقيت 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة في ظل تأثر البلاد بالموجة الحارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارا على السواحل الشمالية، أما في المساء فيكون معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الموجة الحارة والظواهر الجوية المؤثرة

ورغم الموجة الحارة فإنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنتشر الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، ومن المتوقع أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على مناطق من السواحل الغربية وتتمثل في السلوم ومطروح على فترات متقطعة، ومن المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء.

الأرصاد توضح موعد انكسار الموجة الحارة

وفيما يتعلق بموعد انكسار الموجة الحارة، يتوقع خبراء الأرصاد انكسار حدة الموجة الحارة بدءا من اليوم السبت الموافق 9 سبتمبر، وفقا لتصريحات الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، مشيرة إلى أن سبب الموجة الحارة، هو تأثر البلاد بمرور كتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية ومن الصحراء الغربية، تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار، كما تتأثر بامتداد المرتفع الجوي في فترات الجو العليا التي تؤدي إلى زيادة المُدة التي نتعرض بها لأشعة الشمس.

درجات الحرارة الأحد 10-9-2023

وجاءت درجات الحرارة غدا، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 29 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 28 درجة.