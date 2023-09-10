بعد زلزال المغرب.. نوع من الساعات الذكية قد ينقذك من الموت

انتشرت الساعات الذكية بشكل كبير، لما تتمتع به من مزايا عديدة، لم تُعرف من قبل، من ضمنها نوع يستطيع إرسال واستقبال بيانات وإشارات وتحديد مواقع الأفراد بشكل دقيق وبكل سهولة، وهو ما اعتبره بعض خبراء التكنولوجيا مفيدًا جدًا في تحديد مواقع ضحايا الزلازل وأماكنهم بدقة؛ مما يسهل على فرق الإنقاذ الوصول إليهم بأسرع شكل ممكن، وخاصة بعض تكرار حوادث وقوع الزلازل خلال الآونة الأخيرة.

كيف تنقذك الساعات الذكية من الموت؟

ووفقًا لموقع «سكاي نيوز عربية» فإن الساعات الذكية تحتوي على العديد من المزايا، التي تؤهلها لتكون منقذًا سريعًا لضحايا الزلازل، إذ اهتمت الشركات المصنعة لهذه الأجهزة مؤخرًا بتطويرها، وأضافت لها قدرات عالية تمكنها من التواصل مع الأقمار الصناعية، وجعلتها قادرة على إرسال تفاصيل عن عمليات هامة في الجسم.

مزايا الساعات الذكية المفيدة في حالة الكوارث

ومن أهم ما تحتوي عليه هذه الأجهزة من مزايا، أن لديها القدرة على إجراء المكالمات واستقبالها، عند اتصالها بالهاتف المحمول، والبعض منها تتمتع بميزة مخطط بيانات خلوية، يمكنها من إجراء المكالمات دون حاجتها إلى هاتف من الأساس.

وبالإضافة إلى ذلك تحتوي بعض الساعات الذكية على أهم ميزة لحالات الكوارث والزلازل، وهي عبارة عن خواص تكشف عن حالات السقوط والحوادث التي تحدث لمرتديها، لتقوم الساعة تلقائيًا بطلب النجدة، وتستطيع تخزين المعلومات الطبية الهامة، ولها القدرة على الاتصال بالإصادرات المشابهة لها تلقائيًا، والكشف عن موقع مرتديها، وهو الأمر الذي يمكّن رجال الإنقاذ من استخدامها لمعرفة الأشخاص الذي يرتدون ساعات مشابهة تحت الأنقاض، حيث ستصدر صفيرًا يخبر بموقع الضحية لإنقاذة.