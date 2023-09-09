«البحوث الفلكية»: توقعات العالم الهولندي عن زلزال المغرب «تنجيم»

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الوضع متأزم الآن في المغرب عقب وقوع الزلزال المدمر، معقبًا: «منطقة غرب الأطلس الكبير بالمغرب بها ظروف جيولوجية معقدة، ويعد زلزال اليوم الأعنف منذ 1960».

ضحايا زلزال المغرب يتضاعف

وقال جاد القاضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن عدد ضحايا زلزال المغرب المدمر قد يتضاعف خلال الساعات المقبلة، كما أن منطقة مراكش جبلية ومعظمها قديمة وتم بناؤها من الطوب الرملي ولا تتحمل قوة الزلزال.

وأضاف القاضي، مساء اليوم، أن المعهد القومي للبحوث الفلكية جاهز لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء في المغرب، موضحًا أنه من المتوقع عدم حدوث هزات أرضية قوية مثل التي تم تسجيلها فجر السبت في المغرب.

وتابع: زلزال تركيا أحدث نوع من النشاط لدى معهد البحوث الفلكية، وجاري تحديث أكواد البناء في مصر تجنبا لحدوث أي مخاطر، وجاري نقل هذه التجربة للمغرب لتجنب حدوث أي قد تسبب أضرار في المغرب.

وأوضح أن المعهد القومي للبحوث الفلكية اتفق على تجديد كود الأحمال في المباني المغربية، تجنبا لحدوث كوارث على الشعب المغربي.

توقعات العالم الهولندي

ولفت القاضي إلى أنه حتى الآن لم نرصد وقوع أي زلزال بناء على توقيعات العالم الهولندي، وما يقوم بنشره عبر وسائل الإعلام هدفه التربح، ولا يوجد تفسير لما ينشره العالم الهولندي، وما ينشره عبارة عن «تنجيم».

وعن حقيقة حدوث زلزال مدمر في مصر، واصل جاد القاضي أن العالم الهولندي تصريحاته مجرد صدفة، ومصر بعيدة تماما عن أي هزات أرضية قوية، كما أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات تحسبا لحدوث أي هزة مستقبلا.

واختتم جاد القاضي حديثه قائلًا: «لا توجد علاقة بين تغيرات المناخ وحدوث الزلزال والظواهر الجوية، ويتم رصد زلزال بصورة يومية، موضحًا أنه في المستقبل، ستشهد منطقة الأخدود الأفريقي انقسام تنفصل عن قارة أفريقيا مكونة قارة صغيرة، كما أنه من المتوقع أن تنفصل شبه جزيرة سيناء للتحول لجزيرة صغيرة».