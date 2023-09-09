سفير مصر بالمغرب: لم تصلنا أي بلاغات بإصابات بين أبناء الجالية بعد الزلزال

تقدم السفير ياسر عثمان، سفير مصر في المغرب، بخالص التعازي إلى الشعب المغربي جراء الزلزال المدمر، معقبًا: «الرئيس السيسي أرسل برقية تعزية لملك المغرب، وجميع مؤسسات الدولة تدعم الشعب المغربي في محنته».

إنشاء خلية أزمة

وقال ياسر عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه تم إنشاء خلية أزمة فور وقوع زلزال المغرب المدمر، لمتابعة أحوال الجالية المصرية في جميع مدن المغرب.

وأضاف، مساء اليوم، أن أحوال الجالية مستقرة للغاية ولم ترد أي بلاغات للسفارة حول وجود أي إصابات أو وفيات عقب زلزال المغرب المدمر.

وتابع ياسر عثمان: زلزال المغرب لم يقتصر على مدينة مراكش بل امتد لوسط العاصمة الرباط، ما جعل السكان يتركون منازلهم وظلوا في الشوارع طيلة الليل، ولكن المباني لم تتضرر من تداعيات الزلزال بسبب ضعف الزلزال وبعده عن مركزه.

تحرك الجيش المغرب بسرعة

وأوضح ياسر عثمان أن الجيش المغربي وطواقم العمل المحلي تحركت بسرعة لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر.

ولفت إلى أن السفارة المصرية على تواصل دائم مع الحكومة المغربية لبحث كافة الاحتياجات التي يريدونها، من «مستلزمات طبية، أو أطعمة»، ويتم التنسيق معهم منذ اللحظات الأولى.