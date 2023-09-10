«الشباب والرياضة» بالمنوفية: أولمبياد الطفل كرنفال كبير

أكد الدكتور محمد سلامة، وكيل مديرية الشباب والرياضة في محافظة المنوفية، أنّ أولمبياد الطفل المصري في نسختة الرابعة كرنفال رياضي كبير للأطفال من سن 12 إلى 14 عامًا، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشبابية والرياضية، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

آخر موعد للتقديم في أولمبياد الطفل المصري

وقال وكيل مديرية الشباب والرياضة في محافظة المنوفية، لـ«الوطن»، إنّ الفائزين في أولمبياد الطفل المصري على مستوى كل مركز يصعّدون على المحافظة ثم مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنّ باب التقديم مفتوح حتى 15 أكتوبر المقبل، وجوائز البطولة قيمة.

وأوضح أنّ الألعاب المتاحة في أولمبياد الطفل المصري، هي خماسي قدم بنين وبنات، وكرة سلة بنين وبنات، وكرة طائرة بنين وبنات، وكرة يد بنين وبنات، وألعاب قوى، والوثب الطويل، ودفع الجلة بنين وبنات، وتنس طاولة فردي وزوجي بنين وبنات، وسباحة بنين وبنات، وكاراتية بنين وبنات، وتايكوندو، ورفع أثقال، ومصارعه.

أماكن التقديم في أولمبياد الطفل المصري بالمنوفية

وتابع بأنّ مراكز مراكز الشباب المتاح بها التسجيل في أولمبياد الطفل المصري بالمنوفية، تشمل مركز تنمية شبابية قويسنا، ومركز شباب الحي القبلي بشبين الكوم، ومركز تنمية شبابية الباجور، ومركز شباب أشمون، ومركز شباب بركة السبع، ومركز تنمية شبابية تلا، ومركز شباب منوف، ومركز شباب السادات، ونادي سرس الليان الرياضى، إضافة إلى مديرية الشباب والرياضة بشبين الكوم.